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Muhammed Furkan Özbek Çin'deki Dünya Halter Şampiyonası'nda gümüş ve bronz kazandı

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Muhammed Furkan Özbek Çin'deki Dünya Halter Şampiyonası'nda gümüş ve bronz kazandı
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Ningbo'daki Dünya Halter Şampiyonası'nda Muhammed Furkan Özbek, erkekler 65 kiloda koparmada 147, silkmede 183 ve toplamda 330 kiloyla gümüş, bronz ve gümüş madalya kazandı. Kuzey Koreli Pak Myong-jin, silkmede 187 ve toplamda 331 kiloyla dünya rekoru kırıp altın aldı.

Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 65 kiloda mücadele eden milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, koparmada ve toplamda gümüş, silkmede bronz madalya kazandı.

Çin'in Ningbo kentinde düzenlenen organizasyonda erkekler 65 kilo kategorisindeki mücadele tamamlandı.

Organizasyona son dünya şampiyonu ünvanıyla katılan Muhammed Furkan, koparmada 147 kiloluk kaldırışıyla gümüş, silkmede 183 kiloyla bronz, toplamda ise 330 kiloyla gümüş madalya elde etti.

Koparmada 144 kiloyla 4'üncü sırayı alan Kuzey Koreli Pak Myong-jin, 187 kiloyla silkmede, 331 kiloyla da toplamda dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA
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