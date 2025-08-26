Muhammed Emir Gül'ün Atletizm Başarısı: Hedef Milli Forma

Adana'da atletizme geçen yıl başlayan 13 yaşındaki Muhammed Emir Gül, bu sezon gülle ve çekiç atma yarışmalarda 2'şer altın ve bronz madalya kazanmasıyla uluslararası organizasyonlarda milli formayı temsil etme hedefini güçlendirdi.

Mehmet Adil İkiz Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Muhammed Emir, beden eğitimi öğretmeni Mustafa Kula'nın yönlendirmesiyle geçen yıl atletizmle tanıştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Özgür Çağrı Kara'nın desteğiyle çekiç ve gülle atma branşında kendini geliştiren Muhammed Emir, ilk yarışına mart ayında Bursa'da düzenlenen U14 Türkiye Şampiyonası'nda çıktı.

Gülle atmada 11,41 metrelik derecesiyle bronz madalya kazanan sporcu, temmuzda Eskişehir'de yapılan Aycan Önel Açık Saha U14 Türkiye Şampiyonası'nda 13,29 metrelik atışla ikinci bronzunu elde etti.

Genç atletizmci, Ankara'da 6-7 Ağustos'ta gerçekleştirilen Artun Talay Atmalar U14 Türkiye Kupası'nda da hem gülle hem çekiç atmada birinci olup 2 altın madalyaya uzandı.

İdmanlarını Yüreğir Serinevler Atletizm Pisti'nde sürdüren Muhammed Emir, gelecekte uluslararası organizasyonlarda milli formayı giymeyi istiyor.

"Spor bana her yönden yararlı geliyor"

Muhammed Emir Gül, AA muhabirine, fiziğinin güçlü, patlayıcı gücünün yüksek olması dolayısıyla antrenörüyle gülle ve çekiç atmaya yoğunlaştıklarını söyledi.

Haftada 6 gün antrenman yaptığını dile getiren Muhammed Emir Gül, "Antrenmanlar genelde 1,5 saat sürüyor, ders çalışmamı engellemiyor, dersin üzerimdeki baskısını azaltıyor. O yüzden spor bana her yönden faydalı geliyor." dedi.

Milli takıma seçilmek için çalıştığını anlatan sporcu, şöyle konuştu:

"İlk hedefim inşallah Türkiye'de bir numara olmak. Sonrasında Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonası ile olimpiyatlarda, uluslararası yarışlarda milli formayı giymeyi istiyorum. Bir anda yukarı sıçrayamayız tabii ki. Umarım bir gün ay-yıldızlı milli takım formasını giyeceğim."

Muhammed Emir, yarışmalarda derece elde ettikçe antrenmanların da keyifli hale geldiğini belirterek, gelecekteki organizasyonlar için umutlu olduğunu kaydetti.