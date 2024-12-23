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Muhammed Dursun: 'Şampiyonluklarım ve tecrübelerimle kemeri alacağım'

Muhammed Dursun: 'Şampiyonluklarım ve tecrübelerimle kemeri alacağım'
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Kıtalararası ağır sıklet şampiyonu kick boksçu Muhammed Dursun, şubat ayında yapacağı unvan birleştirme maçı öncesi, rakibi Azeri boksör Hadi Abdollahi ile ilgili düşüncelerini paylaştı ve kemer hedefini açıkladı.

Kıtalararası ağır sıklet şampiyonu kick boksçu Muhammed Dursun, şubat ayında çıkacağı ünvan birleştirme maçıyla ilgili, "İnşallah şampiyonluklara ve tecrübelerime güvenerek kemeri alacağım ve çift kemerle yoluma devam edeceğim" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde kamp süreci geçiren milli kick boksçu Muhammed Dursun, 2024 yılındaki hazırlıklarını ve şubat ayında yapacağı unvan birleştirme maçıyla ilgili düşüncelerini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirdi. Azeri boksör Hadi Abdollahi ile yapacağı müsabakaya yönelik konuşan Dursun, "Azeri bir rakip beklemiyorduk çünkü Azerbaycan'da kamp süreci yaşadık. Bakü'de 15 gün kadar kaldım, iyi de bir hazırlık süreci oldu. İyi sporcularla antrenman yapma fırsatı bulduk. Şu an için formumuz iyi, kendimizi iyi hissediyoruz. Rakibimiz Azeri çıktı; iki devlet, bir milletiz. Sonuçta 2 kişi ringe çıkacak ve buradan 1 kişi şampiyon olacak. İnşallah bu zamana kadar gittiğim ülkelere ve tecrübelerime güvenerek ünvan birleştirme maçında şampiyonlukla kemerimi alacağım ve çift kemerle yoluma devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"Boksun ana merkezlerinde şampiyon olarak ülkemi temsil ettim"

Dubai'de yapılması planlanan organizasyon hakkında bilgiler aktaran Dursun, şöyle konuştu:

"Dubai'de bir hazırlık sürecimiz vardı. Aslında buradaki süreç çok uzun bir hazırlık süreciydi. 6-7 ay kadar hazırlık yaptık lakin alt kilolarımızla dövüşecek sporcuların rakipleriyle ilgili bir problem olunca müsabakamız bir ileri tarihe alındı. Bundan dolayı 25'inde çıkacağım turnuvada zorunlu rakibimle kemer birleştirme maçı yapacağım. Bundan sonraki şampiyonluğum da tahmini olarak nisan, mayıs gibi Dubai'de olacak diye düşünüyorum. İnşallah orada da şampiyon olacağım. Birçok ülkeye gitme fırsatı yakaladım; Rusya, Özbekistan, Kazakistan ve boksun ana merkezlerinde şampiyon olarak hep ülkemi temsil ettim." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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