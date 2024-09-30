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Muhammed Dursun: 'Dubai'de Ülkemi Temsil Edip Şampiyon Olacağım'

Muhammed Dursun: 'Dubai'de Ülkemi Temsil Edip Şampiyon Olacağım'
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Kıtalararası ağır sıklet şampiyonu kick boksçu Muhammed Dursun, Dubai'deki altın kemer maçı için hazırlık yapıyor. Maçın ertelendiğini belirten Dursun, 7 Aralık'ta dövüşeceğini açıkladı ve dünya genelinde birçok ülkede mücadele ettiğini, tekrar şampiyon olmayı hedeflediğini ifade etti.

Kıtalararası ağır sıklet şampiyonu kick boksçu Muhammed Dursun, Dubai'de yapacağı altın kemer maçı ile ilgili, "İnşallah Dubai'ye gidip, ülkemi temsil ederek tekrar şampiyon olacağım" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek olan kick boksçu Muhammed Dursun, turnuvayı ve hazırlık sürecini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirdi.

Yapacakları müsabakanın ertelendiğini belirten Dursun, "Güzel bir hazırlık süreci geçirdik, 3 aylık bir hazırlık sürecim oldu. Aslında bir bekleme içindeydik. Bizim rakibimiz ve kilomuz ile ilgili bir problem yoktu ama organizasyonun genel anlamında süreci yetiştiremediler. Tahmini olarak 7 Aralık'ta Dubai'de dövüşeceğim. Şu an için hazırlık sürecim yine devam ediyor. Yılın 12 ayı sürekli antrenmanlara devam ediyoruz. Sadece maça yakın zamanlarda biraz daha nabzı yüksek tutuyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde dövüşmüş bir sporcuyum. Uluslararası derecelerim var. İnşallah Dubai'ye gidip, ülkemi temsil ederek tekrar şampiyon olacağım" ifadelerini kullandı.

Hazırlık süreci hakkında da bilgiler veren Muhammed Dursun, "Ağırsıklet sporcu olduğum için mümkün olduğunca yurt dışına gidiyorum. Özellikle bu yılki sürecimi Rusya'da Moskova'da geçirmek istiyorum. 1 hafta sonra Azerbaycan'a gideceğim. Orada da ufak bir hazırlık süreci geçireceğim. Antrenörüm Ali Musa Mengüç'le antrenmanlarıma devam ediyorum. Kilo ve form olarak da bir sıkıntım yok" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kick Boks Aralık Dünya Dubai Yaşam Spor

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