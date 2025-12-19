Muhammed Ali'nin hayatı ve inanç yolculuğu İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde ele alındı

İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Yeniler Öğrenci Topluluğunca dünya spor tarihinin önemli isimlerinden Muhammed Ali'nin hayatını konu alan "Kelebek Gibi Uçmak, Mümin Gibi Yaşamak: Muhammed Ali" başlıklı bir etkinlik düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sadabad Toplantı Salonu'ndaki etkinlikte, Dr. Cemil Hakan Kılıç, Muhammed Ali'nin kişisel dönüşüm sürecini ve bu sürecin spor dünyası ile toplum üzerindeki yansımalarını anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kılıç, programda Muhammed Ali'nin boksör olmasına vesile olan olayın 12 yaşında bisikletinin çaldırması olduğunu aktararak, "Bisikletini çaldırınca Joe Martin adında bir polisin 'O hırsızı dövmek istiyorsan boks yapmayı öğrenmelisin.' demesiyle yolu boksla kesişiyor. Ben buradan şer gibi görünenin hayra vesile olduğunu görüyorum. Başlangıçta boks antrenörünün dediği her şeyi yanlış yapsa da yolu hep doğruya çıkmış. Öyle bir boksör oluyor ki sporun doğrularını baştan aşağı değiştiriyor. Boksu dünyaya sevdiren adam oluyor." ifadelerini kullandı.

Usta boksörün herkesin saygısını kazanmayı başaran bir şahsiyet olduğunu belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Muhammed Ali, 22 yaşında Müslüman oluyor. İslam'a dair söylediği en önemli şey de 'İslamiyet'te insanlar arasında bir ayrımın olmadığını görüyorum.' sözüdür. ABD'de 1960'lı yıllarda çok yüksek seviyede siyahilere karşı ırkçılık var. Buna çok fazla maruz kaldığı halde sükunetini koruyor. Ona karşı olanları sadece yumruklarıyla değil, aklıyla ve konuşma yeteneğiyle de mat ediyor. Boksta yeni taktikler geliştiriyor. Çok güçlü olmamasına rağmen çok güçlü sporcuları yenmesini biliyor. Herkes onu hızıyla tanıyor. Gerçekten yumruklardan hızıyla kaçmayı başarıyor. Ben onun üç başlık altında incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunlar sporcu, aktivist ve Müslüman Ali'dir. Bu kimliklerin her birini kazanmak için çok büyük bedeller ödüyor."