Muhabirin, Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'ya sorduğu soru taraftarı ayağa kaldırdı! Tepkiler çığ gibi

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin bugün basına açık yaptığı idmanın ardından yeni transfer Bruma açıklamalarda bulundu. Portekizli futbolcuya, Anadolu Ajansı muhabiri Süha Gür'ün sorduğu soru taraftarın tepkisini çekti.

"GERÇEK BRUMA'YI NE ZAMAN GÖRECEĞİZ?"

Muhabir Süha Gür'ün Bruma'ya sorduğu, "İlk 2 hazırlık maçı özelinde taraftar, gerçek performansını sergilemediğini düşünüyor. Gerçek Bruma'yı ne zaman göreceğiz?" sorusu taraftarı adeta ayağa kaldırdı. Bu fikirde olmadıklarını belirten sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada "Sana inanıyoruz Bruma" etiketiyle binlerce paylaşım yaptı.

"HENÜZ SEZONUN BAŞINDAYIZ"

Tepki çeken soru karşısında ise Bruma, "Henüz 1 hafta oldu. Ben de kendi potansiyelimi biliyorum. Benim için öncelik takıma yardım etmek. Yavaş yavaş yüzde 100'üme ulaşacağıma inanıyorum. Henüz sezonun başındayız. Bizim için önemli olan şey sezonun ilk resmi maçına kadar en iyi şekilde hazır olmak. Bunun için de en üst seviyede çalışmalarımızı sürdürüyoruz.