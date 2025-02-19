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Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek

TFF'den derbi için gündem yaratacak hakem kararı

Muhabirin canlı yayında sorduğu soru Hacıosmanoğlunu fena kızdırdı: Karşılığını alırsınız

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı orta hakemin yöneteceğini açıklayan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bir muhabirin "Yabancı hakemden Türk hakeme dönüş ihtimali var mı?' sorusuna sert çıktı. Hacıosmanoğlu, "Burası ciddi bir müessese. Ciddi sorarsanız karşılığını alırsınız. Ciddi soru soracaksınız!" dedi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray- Fenerbahçe derbisi hakkında basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"CİDDİ SORU SORACAKSINIZ"

Derbiyi yabancı bir orta hakemin yöneteceğini açıklayan Hacıosmanoğlu, sorulan bir soru sert tepki gösterdi. Hacıosmanoğlu, muhabirin sorduğu "Yabancı hakem yönetecek dediniz. Sosyal medyada inanılmaz bir baskı olduğu söyleniyor size. Yabancı hakemden Türk hakeme dönüş ihitmali var mı?" şeklindeki soruya, "Bunu soru olarak kabul etmiyorum güzel kardeşim. Burası ciddi bir müessese. Ciddi sorarsanız karşılığını alırsınız. Ciddi soru soracaksınız!" yanıtını verdi.

"KENDİ ARAMIZDA OLAN KONUŞMA"

"Dursun Özbek'in Divan Kurulu'nda açıklaması oldu. Açıklamadan sonra konuşmak istediniz mi?" sorusunu da yanıtlayan Hacıosmanoğlu, "Divan toplantısından sonra kendisi beni aradı. Özel konuşmaları burada size mi anlatacağım, kendi aramızda olan konuşma. Galatasaray camiasına, tüm camialara saygımız var. Dursun Başkan da 10 seneden beri tanıdığım, aynı dönemde başkanlık yaptığım birisidir" dedi.

Muhabirin canlı yayında sorduğu soru Hacıosmanoğlunu fena kızdırdı: Karşılığını alırsınız
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıhbmhfpjqxr:

Gitti yine fenerin istediğini yaptı yancı

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıEmin YILDIZ:

tam fenerli çıktı fenere yaptığı trabzon lulara yapmadı

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme4
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