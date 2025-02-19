Muhabirin canlı yayında sorduğu soru Hacıosmanoğlunu fena kızdırdı: Karşılığını alırsınız

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray- Fenerbahçe derbisi hakkında basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"CİDDİ SORU SORACAKSINIZ"

Derbiyi yabancı bir orta hakemin yöneteceğini açıklayan Hacıosmanoğlu, sorulan bir soru sert tepki gösterdi. Hacıosmanoğlu, muhabirin sorduğu "Yabancı hakem yönetecek dediniz. Sosyal medyada inanılmaz bir baskı olduğu söyleniyor size. Yabancı hakemden Türk hakeme dönüş ihitmali var mı?" şeklindeki soruya, "Bunu soru olarak kabul etmiyorum güzel kardeşim. Burası ciddi bir müessese. Ciddi sorarsanız karşılığını alırsınız. Ciddi soru soracaksınız!" yanıtını verdi.

"KENDİ ARAMIZDA OLAN KONUŞMA"

"Dursun Özbek'in Divan Kurulu'nda açıklaması oldu. Açıklamadan sonra konuşmak istediniz mi?" sorusunu da yanıtlayan Hacıosmanoğlu, "Divan toplantısından sonra kendisi beni aradı. Özel konuşmaları burada size mi anlatacağım, kendi aramızda olan konuşma. Galatasaray camiasına, tüm camialara saygımız var. Dursun Başkan da 10 seneden beri tanıdığım, aynı dönemde başkanlık yaptığım birisidir" dedi.