Muğlaspor tam gaz devam

Muğlaspor tam gaz devam
Güncelleme:
2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, Beykoz Anadolu deplasmanındaki maçı 2-1 kazanarak 44 puana ulaştı. Teknik direktör Besim Durmuş, takımın serisini sürdürüp şampiyonluk hedefine odaklanacağını belirtti. Ayrıca, onkolojik rahatsızlıktan dolayı ameliyat olacak sportif direktör Tolga Tağ için destek mesajları verildi.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor, Beykoz Anadolu deplasmanında hata yapmadı. Maçı 2-1 kazanan yeşil-beyazlılar zirve yarışında iddiasını sürdürdü. Geçen hafta da evinde Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 1-0 mağlup eden Muğlaspor 2'de 2 yaparak 44 puana ulaştı. Teknik direktör Besim Durmuş zorlu bir maçı kayıpsız geçtiklerini belirterek, "Rakibimiz de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor. Hiçbir maç kolay olmayacak. Biz kendi işimize odaklanacağız. Serimizi sürdürüp yarışa tutunacağız" dedi.

Öte yandan Muğlasporlu oyuncular onkolojik rahatsızlıktan dolayı salı günü İzmir'de ameliyat olacak sportif direktör Tolga Tağ için "Geçmiş olsun, seninleyiz Tolga Tağ" tişörtleri ile ısınmaya çıktı.

Muğlaspor da Tağ için şu açıklamayı yaptı: "Futbol camiasının sevilen ismi ve Muğlaspor'un sportif direktörü Tolga Tağ, 3 yıl önce kanser hastalığına yakalanmasının ardından aylarca kemoterapi tedavisi gördükten sonra eski sağlığına kavuşmuştu. Tolga Tağ, onkolojik rahatsızlıktan dolayı salı günü İzmir'de ameliyat olacak."

