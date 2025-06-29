Muğlaspor, Yeni Sezona Yeni Stadıyla Merhaba Diyor

Muğlaspor, Yeni Sezona Yeni Stadıyla Merhaba Diyor
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2'nci Lig'e yükselen Muğlaspor, yıkılan Muğla Atatürk Stadı'nın yeniden inşaat çalışmalarını yerinde takip etti. Başkan Menaf Kıyanç, stadyumun tamamlanarak futbolseverlerin hizmetine sunulması için çalışmalara dair bilgi aldı.

2'nci Lig'e yükselen Muğla spor, yeni sezonda stadına da kavuşacak. Geçen yıl depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Muğla Atatürk Stadı'nın tribünlerinin yeniden inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Yeşil-beyazlılarda Başkan Menaf Kıyanç ve yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri, yapımı devam eden Muğla Atatürk Stadyumu'nda incelemelerde bulundu. Yeni sezona hazırlık sürecinde stadyum çalışmalarını yerinde takip eden Başkan Kıyanç ve yönetim kurulu, yüklenici firma yetkililerinden sürece dair detaylı bilgi aldı.

Yönetim, yapım aşamasındaki eksiklikler ve teknik ilerlemeler hakkında değerlendirmelerde bulunarak, projenin bir an önce tamamlanarak futbolseverlerin hizmetine sunulması temennisinde bulundu. Modern mimarisi ve altyapısıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri olmaya aday olan yeni Atatürk Stadyumu'nun, Muğlaspor'un hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir yapı taşı olacağı vurgulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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