Muğlaspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
Muğlaspor, TFF 3. Lig'de yeni sezon hazırlıklarına Kocaeli Kartepe'deki kampında başladı. Teknik direktör Besim Durmuş yönetiminde yapılan ilk çalışmalara Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı ve Sportif Direktör Ozan Özkan da katıldı.
MUĞLA,
TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon hazırlıklarının tesislerindeki ilk etabını tamamlayan Muğlaspor, Kocaeli Kartepe'deki kampına başladı. Teknik direktör Besim Durmuş yönetiminde ilk çalışmalarını yoğun sis altında yapan yeşil-beyazlılarda Futbol Şube Sorumlusu Abdullah Eskihisarlı ve Sportif Direktör Ozan Özkan da takımı kampta yalnız bırakmadı.