Haberler

TFF 2. Lig: Muğlaspor: 0 İskendurunspor: 0

TFF 2. Lig: Muğlaspor: 0 İskendurunspor: 0
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 27. hafta maçında Muğlaspor, sahasında İskendurunspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol atma konusunda başarılı olamadı.

TFF 2. Lig beyaz. Grup'ta 27. hafta mücadelesinde Muğlaspor sahasında İskendurunspor ile golsüz berabere kaldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Sinan Özcan, Erdoğan Çak, Sadettin Ebrar Balcı

Muğlaspor: İsmet, Sırat (Mustafa dk. 77), Mehmet, Yalçın, Serhat Enes, Cemal Ali, Okan (Zihni dk. 83), Semih, Abdullah, Muhammet Enes (Çağrı dk. 63), Yasin

İskendurunspor: Cengizhan, Koray, Erbay, Emre Tomas, Fatih Murat, Kerem (Ulaş dk. 58), Atakan, Hüseyin (Deniz dk. 67), Baran (Mustafa dk. 79), Necati (Enes dk. 46), Mehmet

Sarı kartlar: Atakan Üner, Fatih Murat Türk, Deniz Erdoğan (İskendurunspor), Semih Karadeniz (Muğlaspor) - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
'Savcıyım' deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi

Otobüsteki sahte savcı hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor

10'da 10! Bu takımı kim durduracak?
'Yeni Nostradamus' ABD-İran savaşı için tarih verdi

"Yeni Nostradamus" tarih verdi! Kehanet doğru çıkarsa vay halimize
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi
Ferdi Kadıoğlu'nun muhteşem şutu İngiltere'yi salladı

Tek hareketiyle İngiltere'yi salladı
10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor

10'da 10! Bu takımı kim durduracak?
90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler'e kesildi

90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda'ya kesildi
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den olay şampiyonluk kehaneti