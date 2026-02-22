TFF 2. Lig: Muğlaspor: 0 İskendurunspor: 0
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 27. hafta maçında Muğlaspor, sahasında İskendurunspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol atma konusunda başarılı olamadı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Sinan Özcan, Erdoğan Çak, Sadettin Ebrar Balcı
Muğlaspor: İsmet, Sırat (Mustafa dk. 77), Mehmet, Yalçın, Serhat Enes, Cemal Ali, Okan (Zihni dk. 83), Semih, Abdullah, Muhammet Enes (Çağrı dk. 63), Yasin
İskendurunspor: Cengizhan, Koray, Erbay, Emre Tomas, Fatih Murat, Kerem (Ulaş dk. 58), Atakan, Hüseyin (Deniz dk. 67), Baran (Mustafa dk. 79), Necati (Enes dk. 46), Mehmet
Sarı kartlar: Atakan Üner, Fatih Murat Türk, Deniz Erdoğan (İskendurunspor), Semih Karadeniz (Muğlaspor) - MUĞLA