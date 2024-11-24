Muğlaspor, Uşakspor'u 1-0 Mağlup Etti
TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta mücadelesinde Muğlaspor, sahasında konuk ettiği Uşakspor'u 1-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Fatih Taşdelen'in 82. dakikada attığı golle Muğlaspor 3 puanı hanesine yazdırdı.
TFF 3. Lig 2. Grup 12. hafta mücadelesinde Muğlaspor, sahasında karşılaştığı Uşakspor'u 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Demokrat Özgür Güneş, Selçuk Gökgöz, M. İşbilen
Muğlaspor: Akil Şakirt, Mehmet Eksik, Mustafa Çay, Sırat Yeşilördek, Çağrı Bülbül, Tugay Adamcıl (Emre Akbulut dk. 90), Tayfun Tatlı (Oğuzhan Sertakan dk. 90), Cemal Ali Kızılateş (Mustafa Köroğlu dk. 89), Fatih Taşdelen, Serhat Enes Çalışan, Furkan Demir (Savaş Yılmaz dk. 89)
Uşakspor: Mehmet Doğan, Doğancan Kılıç, Emre Sarıkaya, Abdullah Balikuv, Muhammed Fatih Kunat, Taner Yıldız (İlke Netil dk. 90), Selçuk Alibaz (Caner Solmaz dk. 69), Bayduhan Taşova (Erol Zöngür dk. 90), Murat Torun (Cihad Ateş dk. 77), Semih Akyıldız, Onur Civelek (Beytuğ Uz dk. 77)
Gol: Fatih Taşdelen (dk. 82) (Muğlaspor)
Sarı kartlar: Çağrı Bülbül, Mehmet Eksik (Muğlaspor), Bayduhan Taşova, Murat Torun, Cihad Ateş (Uşakspor) - MUĞLA