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Muğlaspor'dan tarihi ödül: Yasin Uzunoğlu'na altın

Muğlaspor'dan tarihi ödül: Yasin Uzunoğlu'na altın
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Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, Boluspor karşılaşmasında takımın galibiyetinde önemli rol oynayan futbolcuları tebrik ederken, kulübün Trendyol 1. Lig tarihindeki ilk golünü atan Yasin Uzunoğlu’nu altınla ödüllendirdi.

Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, Boluspor karşılaşmasında takımın galibiyetinde önemli rol oynayan futbolcuları tebrik ederken, kulübün Trendyol 1. Lig tarihindeki ilk golünü atan Yasin Uzunoğlu'nu altınla ödüllendirdi.

Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, antrenman sonrasında futbolcularla bir araya gelerek Boluspor karşılaşmasındaki mücadelelerinden dolayı takıma teşekkür etti. Başkan Kıyanç, futbolculara yaptığı konuşmada elde edilen başarının takım halinde ortaya konulan mücadelenin sonucu olduğunu belirtti. Savunma ve orta saha oyuncularının saha içerisindeki katkısına da dikkat çeken Kıyanç, tüm futbolculara emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Başarının Muğlaspor tarihi açısından özel bir anlam taşıdığını ifade eden Kıyanç, "Bu, Muğlaspor tarihi açısından önemli. Sizin bütün emeklerinizle birlikte kazanılmış bir başarı. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından Muğlaspor'un Trendyol 1. Lig tarihindeki ilk golünü kaydeden Yasin Uzunoğlu için takım arkadaşlarının huzurunda kısa bir tören düzenlendi. Başkan Menaf Kıyanç, tarihi golün sahibi Uzunoğlu'nu tebrik ederek kendisine altın takdim etti.

Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Boluspor'u 2-0 mağlup etmiş, karşılaşmada takımın ilk golünü 6. dakikada Yasin Uzunoğlu kaydetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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