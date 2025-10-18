Muğlaspor, Tadilat Sürecinde Kritik Maça Hazırlanıyor

TFF 2. Lig'de mücadele eden Muğlaspor, ev sahibi avantajını kullanamayacağı kritik bir haftaya giriyor. Kendi sahasının tadilatta olması nedeniyle rakibini Denizli'de ağırlayacak olan yeşil-beyazlılar, 24 Erzincanspor karşısında mutlak 3 puan hedefliyor.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Muğlaspor, ligdeki tırmanışını sürdürmek için önemli bir maça hazırlanıyor. Yeşil-beyazlı ekip, 19 Ekim'de 24 Erzincanspor'u konuk edecek. Ancak Muğlaspor'un stadyumunda devam eden tadilat çalışmaları sebebiyle bu önemli karşılaşma, deplasman havasında geçecek ve Denizli Stadyumu'nda oynanacak. Teknik heyet ve futbolcular, sahalarındaki dezavantajı unutturacak bir performans sergileyerek taraftarına 3 puan hediye etmeyi amaçlıyor. Muğlaspor ile 24 Erzincanspor arasındaki zorlu mücadele, 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 15.00'te başlayacak. Ligin iddialı ekiplerinden biri olan 24 Erzincanspor karşısında alınacak bir galibiyet, Muğlaspor'un ligdeki konumunu güçlendirmesi açısından büyük önem taşıyor. - MUĞLA