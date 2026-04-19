Muğlaspor Şanlıurfaspor maçının ardından ortalık karıştı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Muğlaspor-Şanlıurfaspor maçının ardından tribünde yaşanan arbede sırasında Şanlıurfaspor Başkanı Kemal Saraç ve bazı yöneticilerin darp edildiği iddia edildi. Olayların ardından polis müdahale etti.

TFF 2. Lig Beyaz Grubun 37. haftasında Muğlaspor, Şanlıurfaspor'u ağırladı. Atatürk Stadı'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı. Müsabakanın bitiş düdüğüyle birlikte tribünler karıştı. Yaşanan arbedede Şanlıurfaspor Başkanı Kemal Saraçoğlu ile birlikte kulüp yöneticilerinden Mehmet Nuri Şahin, Osman Fındık, Mehmet Erol ve Sertaç Kaya'nın yaralandığı öne sürüldü. Polis ekipleri, yaşanan arbedeyi sonlandırmak için büyük çaba harcadı. Tribünlerden güçlükle çıkartılan Şanlıurfaspor yöneticilerinin, polis korumasına alındığı öğrenildi.

Öte yandan bazı Muğlaspor yöneticilerinin de arbedeyi sonlandırmak için çaba harcadıkları belirtildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
