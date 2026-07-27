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Muğlaspor, Poyraz Efe Yıldırım'ı Renklerine Bağladı

Muğlaspor, Poyraz Efe Yıldırım'ı Renklerine Bağladı
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Trendyol 1'inci Lig'in yeni ekibi Muğlaspor, 21 yaşındaki santrfor Poyraz Efe Yıldırım'ı transfer etti. Trabzonspor altyapısından yetişen oyuncu, daha önce Ümraniyespor, Antalyaspor ve Sakaryaspor formaları giydi. Geçen sezon 28 maçta 3 gol atan genç futbolcu, Muğlaspor'un Bolu kampına katılarak takımla çalışmalara başladı.

TRENDYOL 1'inci Lig'in yeni temsilcilerinden Muğlaspor, son olarak Trabzonspor forması giyen 21 yaşındaki santrfor Poyraz Efe Yıldırım'ı kadrosuna dahil etti. Trabzonspor altyapısında yetişen genç futbolcu kariyerinde Ümraniyespor, Antalyaspor ve Sakaryaspor formaları giydi. Geçtiğimiz sezon Trendyol 1'inci Lig ve Süper Lig'de toplam 28 karşılaşmada görev alan Poyraz, 3 kez fileleri havalandırdı. Poyraz Efe Yıldırım, yeşil-beyazlıların Bolu kampına katılarak çalışmalara başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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