Muğlaspor, Poyraz Efe Yıldırım'ı Renklerine Bağladı

TRENDYOL 1'inci Lig'in yeni temsilcilerinden Muğlaspor, son olarak Trabzonspor forması giyen 21 yaşındaki santrfor Poyraz Efe Yıldırım'ı kadrosuna dahil etti. Trabzonspor altyapısında yetişen genç futbolcu kariyerinde Ümraniyespor, Antalyaspor ve Sakaryaspor formaları giydi. Geçtiğimiz sezon Trendyol 1'inci Lig ve Süper Lig'de toplam 28 karşılaşmada görev alan Poyraz, 3 kez fileleri havalandırdı. Poyraz Efe Yıldırım, yeşil-beyazlıların Bolu kampına katılarak çalışmalara başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı