Muğlaspor, yarın Karaman FK'yı ağırlayacak

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta lider konumda olan Muğlaspor, Karaman Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Kritik mücadele öncesi taraftarlar, destek çağrısı yaptı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve ligde lider konumda bulunan Muğla spor, 17. hafta mücadelesinde Karaman Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Yeşil-beyazlı ekip, 16 Aralık 2025 Salı günü saat 14.00'te Muğla Atatürk Stadyumu'nda sahaya çıkacak.

Sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansla zirvede yer alan Muğla spor'da, kritik karşılaşma öncesi taraftarlardan da güçlü bir destek çağrısı geldi. 48 Gençlik Muğla Taraftarlar Derneği tarafından yapılan açıklamada, elde edilen liderliğin tesadüf olmadığı vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yıllar süren mücadelenin ardından yeniden yükseldiğimiz TFF 2. Lig'de Muğla spor'umuz; sergilediği kararlı duruş, disiplinli oyun ve sarsılmaz inanç sayesinde liderlik koltuğuna oturmuştur. Bu anlamlı başarı; yönetimimizin vizyonunun, teknik ekibimizin emeğinin, sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcularımızın özverisinin, elini taşın altına koyan sponsorlarımızın ve her şartta takımının arkasında duran büyük Muğla spor taraftarının ortak eseridir"

Salı günü oynanacak Muğlaspor-Karaman FK karşılaşmasının sezonun en kritik virajlarından biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, liderliğin korunması adına tribün desteğinin büyük önem taşıdığı belirtildi.

48 Gençlik Taraftarlar Derneği açıklamasında, "Liderliğimizi korumak ve hedeflerimize emin adımlarla ilerlemek adına bu müsabakanın önemi tartışmasızdır. Bu noktada tribün desteği, sahadaki mücadelenin ayrılmaz ve belirleyici bir parçası haline gelmiştir" denildi.

Taraftar derneği, tüm Muğla halkını karşılaşmaya davet ederek şu çağrıyı yaptı: "Bu önemli mücadelede tribünlerin tamamen dolması, şehrimizin takımına olan inancının en güçlü göstergesi olacaktır. Muğla spor yalnızca bir spor kulübü değil; bu kentin ortak değeri, ortak gururu ve geleceğe dair umududur. Tüm Muğla halkını, sivil toplum kuruluşlarını, gençleri, aileleri ve Muğlaspor sevdalılarını Salı günü stadımıza davet ediyoruz. Takımımızın bu zorlu süreçteki en büyük gücü, birlik ve beraberlik içinde kenetlenmiş tribünler olacaktır" ifadesi kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
