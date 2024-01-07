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Muğlaspor, Kumlucaspor'u 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü

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Bölgesel Amatör Lig 5. Grup lideri Muğlaspor, Şerif Ali Eğilmez'in attığı golle Kumlucaspor'u 1-0 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup lideri Muğlaspor, yakın takipçisi Kumlucaspor'u ilk yarıda Şerif Ali Eğilmez'in yaklaşık 25 metreden attığı golle 1-0 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.

Hakemler: Oğuz Gözetenler, Alperen Enes Şanlı, Berk Altan

Muğlaspor: Ali Şakir, Ali Aykan Keskin, İbrahim Utku İnce (Dak. 63 Batuhan Dinçer Yokuş) Muhammet Ali Aydın (Dak.83 Abdülkadir Eğilmez), Şerif Ali Eğilmez (Dak.83 Mustafa Çay), Savaş Yılmaz, İskender Can, Hakan Çorlak (Dak. 90 Furkan Zengin), Şevket Güngör, Mehmet Anıl Yörük, Onurcan Küçük

Kumluca Belediyespor: Murat Doksal, Tunahan Keskin, Gökhan Hıdır, Ahmet Arslan, Emrah Şenol, Hamza Alkan, Muhammet Ali Barutçu, Esen Yılanlı, Erol Aydın, Abdülmelik Hanalp, Hamdi Tayfun Yılmaz

Sarı Kart: İskender Can (Muğlaspor) Muhammet Ali Barutçu, Hamdi Tayfun Yılmaz (Kumlucaspor)

Gol: Dak. 18 Şerif Ali Eğilmez - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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