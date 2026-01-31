Haberler

Muğlaspor, Kepezspor deplasmanında 3 puan arayacak

Muğlaspor, Kepezspor deplasmanında 3 puan arayacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2. Lig'de mücadele eden Muğlaspor, 1 Şubat 2026 tarihinde Kepezspor ile karşılaşacak. Ligdeki hedeflerine ulaşmak için 3 puan arayan yeşil-beyazlı ekip, zorlu maçtan galibiyetle dönmeyi amaçlıyor.

TFF 2. Lig 24. hafta mücadelesinde Muğlaspor, deplasmanda Kepezspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 13.00'te Kepez Hasan Doğan Stadı'nda oynanacak.

Ligde üst sıralar hedefi doğrultusunda yoluna devam eden Muğlaspor, deplasmandan 3 puanla dönerek çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Teknik heyet ve futbolcular, hafta boyunca hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürürken, yeşil-beyazlı ekip kritik mücadeleden puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın, iki takım açısından da ligdeki konumlarını yakından etkileyecek öneme sahip olduğu belirtilirken, Muğlaspor cephesinde tek hedef galibiyet olarak gösteriliyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor
Yeni Epstein belgelerinde şok Prens Andrew detayı! Yerdeki kadının üzerine eğilmiş

Cinsel istismar adasındaki yeni belgelerde şok Prens Andrew detayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu

Erdoğan'dan çifte görev! Hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı

Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı
Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor
Fener taraftarı şokta! Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular

Fener taraftarı şokta! Takımın yıldızının yeni adresini duyurdular
Babasına ölmeden 4 dakika önce söz verip yerine getirdi, köyün 'Kraliçesi' oldu

Babasına ölmeden 4 dakika önce söz verdi, köyün "Kraliçesi" oldu