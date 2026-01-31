Muğlaspor, Kepezspor deplasmanında 3 puan arayacak

TFF 2. Lig 24. hafta mücadelesinde Muğlaspor, deplasmanda Kepezspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 13.00'te Kepez Hasan Doğan Stadı'nda oynanacak.

Ligde üst sıralar hedefi doğrultusunda yoluna devam eden Muğlaspor, deplasmandan 3 puanla dönerek çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Teknik heyet ve futbolcular, hafta boyunca hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürürken, yeşil-beyazlı ekip kritik mücadeleden puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor. Karşılaşmanın, iki takım açısından da ligdeki konumlarını yakından etkileyecek öneme sahip olduğu belirtilirken, Muğlaspor cephesinde tek hedef galibiyet olarak gösteriliyor. - MUĞLA