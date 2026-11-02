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Muğlaspor, Kayserispor'a deplasmanda 6-0 yenilince Koşukavak 'bize yakışmadı' dedi

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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Muğlaspor, deplasmanda Kayserispor'a 6-0 mağlup oldu. Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, farklı skorun kendilerine yakışmadığını belirterek geçen hafta 5-0 kazandıklarını, bu hafta ise 6-0 kaybettiklerini söyledi.

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Kayserispor maçının ardından, "Bizim için çok kötü bir gece" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Muğlaspor deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 6-0 mağlup oldu. Aldıkları farklı mağlubiyetin kendilerine yakışmadığını dile getiren Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Zor bir deplasmana geldik. Bu skor bize yakışmadı. Çünkü biz disiplinli bir takımdık. Bizim için çok kötü bir gece. Geçen hafta 5-0 kazanıp, bu haftada 6-0 kaybediyorsunuz. Ancak bu maçtan öğreneceğimiz çok şey var. Çok erken geriye düştük. Oyuna girmeye çalışırken çok bariz hatalar yaptık. İşin özeti ilk yarı 3 tane biz attık. İkinci yarı da 3 tane Kayserispor attı. Kayserispor'u tebrik ederim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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