Muğlaspor, Kastamonu'da terleyecek

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Şanlıurfaspor'la golsüz berabere kalıp 69 puanla 2'nci sıradaki yerini koruyan Muğlaspor yarın son hafta maçında deplasmanda GMG Kastamonuspor'la kozlarını paylaşacak. Gazi Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Muğlaspor kazandığı takdirde ligi 2'nci sırada tamamlayacak ve play-ff eşleşmelerinde ev sahibi avantajını yakalayacak. Muğla'nın play-offtaki rakibi de yarınki maçların ardından belli olacak. Kastamonu ise 42 puanla 12'nci sırada haftaya girdi.

BAŞKANLIK KOLTUĞU YAĞMUR'A EMANET

Muğlaspor'da Başkan Menaf Kıyanç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kulüp başkanlığı makamını sportif direktör Tolga Tağ'ın kızı Yağmur Tağ'a devretti. 23 Nisan'ın anlam ve önemine yakışır şekilde başkanlık koltuğuna oturan minik başkan Yağmur Tağ, ilk gününde Muğla halkına seslenerek tüm şehri Muğlaspor'un play-off maçlarında takımın yanında olmaya davet etti. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Yağmur Tağ, Muğlaspor'un hedeflerine ulaşmasında şehir olarak kenetlenmenin önemine dikkat çekti. Yeşil-beyazlılarda iki sezondur sportif direktör olarak görev yapan Tolga Tağ, ocak ayında onkolojik rahatsızlık yaşayıp ameliyat olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı