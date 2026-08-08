Muğlaspor, Ahmet Engin'i Transfer Etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, son iki sezonda Iğdır FK forması giyen kanat oyuncusu Ahmet Engin'i transfer etti.

Kariyerinde MSV Duisburg, Kasımpaşa, Volos NFC ve Iğdır FK formalarını giyen 29 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de Kasımpaşa formasıyla 55 karşılaşmada 3 gol kaydetti. Engin, Iğdır FK ile son iki sezonda Trendyol 1. Lig'de 62 maçta forma giyerek 8 gol attı.

Muğlaspor Kulübünden yapılan açıklamada, Ahmet Engin'e yeşil-beyazlı forma altında başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: AA