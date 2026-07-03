Haberler

Muğlaspor'un kalesi Ekrem'e emanet

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1'inci Lig'de mücadele edecek Muğlaspor, Göztepe ile yollarını ayıran kaleci Ekrem Kılıçarslan ile anlaştı. 28 yaşındaki file bekçisi, geçen sezonu Esenler Erokspor'da kiralık geçirmişti.

YENİ sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Muğlaspor, Göztepe ile yollarını resmen ayıran kaleci Ekrem Kılıçarslan'la anlaşma sağladı. Önceki sezonu 1'inci Lig ekibi Esenler Erokspor'da kiralık olarak geçiren, geçen sezon Süper Lig'de Göztepe'de hiç forma giymeyen 28 yaşındaki eldiven sözleşmesi bittikten sonra Muğla'ya dümen kırdı. Eskişehirspor altyapısında futbola başlayıp bu kulüpte profesyonel olan deneyimli file bekçisi; Hatayspor, Gaziantep FK, Göztepe ve Ankara Keçiörengücü'nde de kaleyi korudu. Muğlaspor'un transferi resmen açıklaması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Temmuz ayı kira artış oranı yüzde 32,03 oldu

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yeni zam oranı netleşti
Datça'da iş insanı başından silahla vurulmuş halde bulundu

İş insanı dükkanda başından silahla vurulmuş halde bulundu
Memur zammı vekile de yaradı! En düşük maaş 310 bin lirayı geçti

Zam onlara da yaradı! Maaşlar yarım milyonu aştı
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 40 kişi hayatını kaybetti

Uçuruma yuvarlanan yolcu otobüsü onlarca kişiye mezar oldu
425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı

425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı'ndaki en kritik kampını boşalttı

Sahadan teyit geldi! PKK'da dikkat çeken hareketlilik
Dünya Kupası'nda skandal! Mısır Milli Takımı ile ABD polisi arasında arbede çıktı

Dünya Kupası'nda büyük skandal