Muğlaspor İlk Yenilgisini Aldı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, İskenderunspor deplasmanında 2-1 mağlup olarak sezonun ilk yenilgisini aldı. Teknik direktör Besim Durmuş, takımın morallerinin bozulmadığını ve önlerinde daha çok maç olduğunu belirtti.

MUĞLA,

2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve adaylarından Muğlaspor, 2025-2026 sezonun ilk yenilgisi İskenderunspor deplasmanında aldı. Rakibine 2-1'lik skorla yenilen yeli-beyazlılar 4 maçlık galibiyet serisini noktalayıp 14 puanla 3'üncü sırada kaldı. Lider Batman Petrolspor'u 1 maç eksiği ile puan geriden takip eden Muğlaspor'da Teknik Direktör Besim Durmuş, morallerini bozmayacaklarını belirterek, "Deplasmanda öne geçti. Maç 1-1 berabere giderken penaltı kaçırdık ardından gol yedik. Golden sünra da 10 kişi kaldık. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Yenilgiyi telafi etmek için önümüzde çok maç var" dedi. Muğlaspor bu hafta 24Erzincanspor'u konuk edecek.

