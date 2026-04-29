Muğlaspor ilk maça çıkıyor

BU sezon 18 yıl sonra döndüğü 2'nci Lig'de Beyaz Grup'u şampiyonluk yarışında ikinci sırada tamamlan Muğlaspor, play-off'ta eşleştiği rakibi Şanlıurfaspor'la yarın ilk maçta karşılaşacak. Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'ndaki maç saat 20.00'de başlayacak. Rakibini 4 Mayıs Pazartesi günü rövanşta konuk edecek Muğlaspor ilk maçta deplasmandan tur için avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak. Yeşil-beyazlı ekip bu turu geçerse 1'inci Lig yolunda yarı finalde Elazığspor-Adana 01 FK eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Muğlaspor'un Şanlıurfaspor'la bu sezon oynadığı iki maç da golsüz bitti. İki takım arasındaki ipler önceki hafta Muğla'da oynanan maçın ardından gerildi.

TOLGA TAĞ'DAN DUYGUSAL ÇAĞRI

Muğlaspor'da ocak ayında onkolojik rahatsızlık yaşayıp ameliyat olan sportif direktör Tolga Tağ, play-off maratonu öncesi camiaya çağrı yaptı. Tolga Tağ, yaşadığı sağlık sürecine rağmen pes etmeyip play-off sürecinde takımın yanında olacağını söyledi. Daha önce 2023'te de kanseri yenen Tolga Tağ, "Muğlaspor'un hikayesi bugün sadece bir futbol hikayesi değil. Bu hikaye; alın terinin, gecenin sessizliğinde kurulan hayallerin, zorluklara rağmen ayağa kalkmanın hikayesi" dedi.

'SİZİN İNANCINIZ, BU TAKIMIN EN BÜYÜK GÜCÜDÜR'

Tolga Tağ sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu takım kolay kurulmadı. Bu formanın içinde sadece oyuncular yok; emek var, acı var, vazgeçmeyen bir inanç var. Aylarca mücadele ettik, ter döktük, asla geri adım atmadık. Şimdi önümüzde son adımlar var… ve o adımlar, sizlerle birlikte atılır. Tribünde eksik kalan her ses, sahada eksik kalan bir adım demektir. Sizin inancınız, bu takımın en büyük gücüdür."

'BU TAKIM SİZİN, BU MÜCADELE HEPİMİZİN'

Tağ, kenetlenerek şampiyon olacaklarının altını çizerek, "Bu şehir artık sadece izleyen değil, kader yazan bir şehir olsun. Sokaklar Muğlaspor desin, evler Muğlaspor desin, kalpler tek ritimde atsın. Camialar tam da böyle zamanlarda büyür. Biz birbirimize inandığımız sürece, aynı hedefe yürüdüğümüz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yok. Bu takım sizin, bu mücadele hepimizin. Gelin sesimizi, gücümüzü ve inancımızı birleştirelim. Hep birlikte başaralım. Çünkü biz Muğlasporuz. Ayrıca şunu özellikle ifade etmek istiyorum; yaşadığım sağlık sürecine rağmen pes etmeyeceğim. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğim. Play-off sürecinde kendimi nasıl hissedersem hissedeyim, takımımızın yanında olacağım. Hastalığa da, rakiplere de boyun eğmek yok! Kenetleniyoruz ve birlikte şampiyon oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı