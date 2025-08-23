Muğlaspor Hazırlık Maçında Karşıyaka'ya 1-0 Yenildi

Yeni sezonda TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Muğlaspor, hazırlık maçında Karşıyaka'ya 1-0 mağlup oldu.

Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi Karşıyaka, 10. dakikada bulduğu golle ilerledi. Kalan dakikalarda Muğlaspor'un beraberlik çabaları sonuçsuz kalınca karşılaşma Karşıyaka'nın galibiyetiyle 1-0 tamamlandı.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Muğlaspor'un, eksiklerini gidererek lige hazır hale gelmesi bekleniyor. - MUĞLA