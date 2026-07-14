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Muğlaspor, Göztepe'den Salem Bouajila'yı kiraladı

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Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Muğlaspor, Göztepe'nin 18 yaşındaki Tunuslu forveti Salem Bouajila'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Muğlaspor, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, Göztepe'nin 18 yaşındaki Tunuslu forvet oyuncusu Salem Bouajila'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, genç golcü ile geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Kariyerinde sırasıyla HJK Klubi 04, SV Ried II ve Göztepe formaları giyen Salem Bouajila, yeni sezonda yeşil-beyazlı ekibimizin başarısı için ter dökecektir. Transfer sürecindeki işbirliği ve yapıcı yaklaşımlarından dolayı Göztepe Spor Kulübü yönetimine teşekkür eder, yeni futbolcumuz Bouajila'ya yeşil-beyazlı formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Sözleşme imzalanan Bouajila, geride kalan sezonda Göztepe'nin 19 yaş altı takımıyla çıktığı 19 maçta 14 gol atma başarısı gösterirken, Trendyol Süper Lig'de de A takım formasıyla 4 karşılaşmada görev aldı.

Kaynak: AA / Ali Ballı
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