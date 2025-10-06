Muğlaspor, Erbaaspor'u 2-1 Yenerek 4. Galibiyetini Alarak Zirveye Tırmandı
2'nci Lig Beyaz Grup'ta Muğlaspor, Erbaaspor'u 2-1 mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini elde etti. Maçta Muhammet Enes ve Yasin'in golleriyle puanını 14'e çıkararak üçüncü sıraya yükseldi.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta Muğlaspor üst üste dördüncü galibiyetini Erbaaspor önünde alıp namağlup zirve tırmanışını sürdürdü: 2-1. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan maçta Muğla temsilcisi 43'üncü dakikada Muhammet Enes'in golüyle öne geçti. Konuk Erbaaspor ilk yarının uzatma anlarında 45+5'inci dakikada Taşkın'la skora eşitlik getirdi. İkinci yarıda 73'üncü dakikada sahneye çıkan Yasin, attığı golle takımını galibiyete taşıdı. Ev sahibinde Cemal 90+6'ncı dakikada kırmızı kart gördü. Muğlaspor bu skorla 6 hafta sonunda bir maç eksiğiyle 4 galibiyet ve 2 beraberlikle puanını 14 yapıp üçüncü sıraya tırmandı. Erbaaspor ise 8 puanda kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor