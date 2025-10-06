Haberler

Muğlaspor, Erbaaspor'u 2-1 Yenerek 4. Galibiyetini Alarak Zirveye Tırmandı

Muğlaspor, Erbaaspor'u 2-1 Yenerek 4. Galibiyetini Alarak Zirveye Tırmandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Muğlaspor, Erbaaspor'u 2-1 mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini elde etti. Maçta Muhammet Enes ve Yasin'in golleriyle puanını 14'e çıkararak üçüncü sıraya yükseldi.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Muğlaspor üst üste dördüncü galibiyetini Erbaaspor önünde alıp namağlup zirve tırmanışını sürdürdü: 2-1. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan maçta Muğla temsilcisi 43'üncü dakikada Muhammet Enes'in golüyle öne geçti. Konuk Erbaaspor ilk yarının uzatma anlarında 45+5'inci dakikada Taşkın'la skora eşitlik getirdi. İkinci yarıda 73'üncü dakikada sahneye çıkan Yasin, attığı golle takımını galibiyete taşıdı. Ev sahibinde Cemal 90+6'ncı dakikada kırmızı kart gördü. Muğlaspor bu skorla 6 hafta sonunda bir maç eksiğiyle 4 galibiyet ve 2 beraberlikle puanını 14 yapıp üçüncü sıraya tırmandı. Erbaaspor ise 8 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Başsavcılıktan Serdar Öktem açıklaması! Suikastta bir ihtimal artıyor

Başsavcılıktan Serdar Öktem açıklaması! Suikastta bir ihtimal artıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolseverlere müjde! Milli maç takviminde güncelleme

Futbolseverlere müjde! Milli maç takviminde güncelleme
1. Lig'e damga vuran adam: 9 maçta 10 gole katkı

1. Lig'e damga vuran adam: 9 maçta 10 gole katkı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.