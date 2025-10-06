Muğlaspor, Erbaaspor'u 2-1 Yenerek 4. Galibiyetini Alarak Zirveye Tırmandı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta Muğlaspor üst üste dördüncü galibiyetini Erbaaspor önünde alıp namağlup zirve tırmanışını sürdürdü: 2-1. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan maçta Muğla temsilcisi 43'üncü dakikada Muhammet Enes'in golüyle öne geçti. Konuk Erbaaspor ilk yarının uzatma anlarında 45+5'inci dakikada Taşkın'la skora eşitlik getirdi. İkinci yarıda 73'üncü dakikada sahneye çıkan Yasin, attığı golle takımını galibiyete taşıdı. Ev sahibinde Cemal 90+6'ncı dakikada kırmızı kart gördü. Muğlaspor bu skorla 6 hafta sonunda bir maç eksiğiyle 4 galibiyet ve 2 beraberlikle puanını 14 yapıp üçüncü sıraya tırmandı. Erbaaspor ise 8 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor