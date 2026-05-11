Muğlaspor 1'inci Lig'e yükseldi

Muğlaspor, 2. Lig play-off finalinde Elazığspor'u penaltı atışları sonucunda 8-7 mağlup ederek 1. Lig'e yükselmeyi başardı. Maç, Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynandı.

STAT: Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Murat Şener

MUĞLASPOR: İsmet Yumakoğulları, Semih Karadeniz, Serhat Enes Çalışan, Sırat Yeşilördek, Yalçın Eycan Kaya, Abdurrahman Canlı, (Dk 111 Cebrail İrtürk) Fatih Somuncu (Dk 60 Abdullah Balıkçı), Cemal Kızılateş (Dk+8 Zihni Temelci), Muhammet Enes Gök, Sedat Şahintürk (Dk 60 Mustafa Erkasap), Yasin Abdioğlu (Dk 79 İsa Güler)

ELAZIĞSPOR: Furkan Köse, Muhammet Ömer Çakı (Fk 106 Ercan Coşkun), Sakıb Aytaç, Süleyman Özdamar, Hakan Yavuz, Sertaç Çam,(Dk 106 Samed Ali Kaya) Enes Soy (Dk 60 Fuat Bavuk), Maksut Taşkıran (Dk 46 Erkan Eybil), Mehmet Yılmaz, Burak Altıparmak, Halil İbrahim Sönmez (Dk 114 Mikail Koçak)

SARI KARTLAR: Sedat Şahintürk, Enes Gök (Muğlaspor), Erkan Eybil (Elazığspor)

Muğlaspor ile Elazığspor 2'inci Lig play off final maçında Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumunda karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 biten maçın galibini penaltı atışları belirledi. Penaltı atışları sonrasında rakibini 8-7 mağlup eden Muğlaspor 1'inci Lig'e yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
