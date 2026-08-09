Muğlaspor, Ahmet Engin'i Transfer Etti
1'inci Lig ekiplerinden Muğlaspor, dış transferde Iğdır FK'dan sağ kanat oyuncusu Ahmet Engin ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Engin'in kariyerinde MSV Duisburg, Kasımpaşa, Volos NFC ve Iğdır FK formaları giydiği, Kasımpaşa ile Süper Lig'de 55 maçta 3 gol, Iğdır FK ile son iki sezonda 1'inci Lig'de 62 maçta 8 gol attığı belirtildi. Yeşil-beyazlı ekip, oyuncuya başarılar dileyerek transferi duyurdu.
1'inci Lig ekiplerinden Muğlaspor, dış transferde son olarak Iğdır FK'dan gurbetçi sağ kanat Ahmet Engin (30) ile anlaşma sağladı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ahmet Engin; futbol kariyerinde MSV Duisburg, Kasımpaşa, Volos NFC ve Iğdır FK formalarını terletti. Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de 55 karşılaşmada 3 gol kaydeden Engin, Iğdır FK ile son iki sezonda 1'inci Lig'de oynadığı 62 maçta 8 gol attı. Ahmet Engin'e yeşil-beyaz formamız altında başarılar diliyor, büyük Muğlaspor ailesine hoş geldin diyoruz" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı