Haberler

Muğlaspor, Ahmet Engin'i Transfer Etti

Muğlaspor, Ahmet Engin'i Transfer Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1'inci Lig ekiplerinden Muğlaspor, dış transferde Iğdır FK'dan sağ kanat oyuncusu Ahmet Engin ile anlaşma sağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Engin'in kariyerinde MSV Duisburg, Kasımpaşa, Volos NFC ve Iğdır FK formaları giydiği, Kasımpaşa ile Süper Lig'de 55 maçta 3 gol, Iğdır FK ile son iki sezonda 1'inci Lig'de 62 maçta 8 gol attığı belirtildi. Yeşil-beyazlı ekip, oyuncuya başarılar dileyerek transferi duyurdu.

1'inci Lig ekiplerinden Muğlaspor, dış transferde son olarak Iğdır FK'dan gurbetçi sağ kanat Ahmet Engin (30) ile anlaşma sağladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ahmet Engin; futbol kariyerinde MSV Duisburg, Kasımpaşa, Volos NFC ve Iğdır FK formalarını terletti. Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de 55 karşılaşmada 3 gol kaydeden Engin, Iğdır FK ile son iki sezonda 1'inci Lig'de oynadığı 62 maçta 8 gol attı. Ahmet Engin'e yeşil-beyaz formamız altında başarılar diliyor, büyük Muğlaspor ailesine hoş geldin diyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da yolcu otobüsü, İETT otobüsüne çarptı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da korkutan kaza! Çok sayıda yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cansever’in son mesajı yürekleri dağladı: Duanızı eksik etmeyin

Cansever’in son mesajı kahretti
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor

Henüz 14 yaşında! Yaptığı işle asgari ücretin 3 katını kazanıyor
Renato Veiga'dan Galatasaray sorusuna tek kelimelik cevap

Transferin gözde isminden G.Saray sorusuna tek kelimelik cevap
Talihsizliğin de bu kadarı! Golünü attı başına gelmeyen kalmadı

Talihsizliğin de bu kadarı! 30 saniye içinde başına gelmeyen kalmadı
Esenler'de baltalı dehşet anları kamerada! Yere yatırıp dövdüler

Esenler'de baltalı dehşet anları kamerada! Yere yatırıp...
Çocuk istismarcısına hastane bahçesinde kanlı infaz! Baba ve oğlu tutuklandı

Çocuk istismarcısına hastane bahçesinde kanlı infaz
Fenerbahçe'ye sürpriz golcü

Herkes Lukaku derken... Fener'de golcü transferinde büyük ters köşe