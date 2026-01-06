Haberler

Muğlaspor kalıcı gelire kavuşuyor

Muğlaspor kalıcı gelire kavuşuyor
Güncelleme:
Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, kulübün kalıcı gelir projesinin hayata geçtiğini duyurdu. Yatağan Termik Santrali'nde mermercilerin sıvı atıklarını bırakabileceği alan oluşturuldu. Takımın ligdeki durumu ve transfer çalışmaları ile ilgili bilgiler verdi.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk adaylarından Muğlaspor'da başkan Menaf Kıyanç, tesislerde yaptığı değerlendirmede kulübün uzun süredir üzerinde çalıştığı kalıcı gelir projesinin hayata geçtiğini açıkladı. Yatağan Termik Santraline ait Tınaz Bölgesi'nde mermercilerin sıvı atıklarını bırakabileceği bir alan oluşturulduğunu ve Muğlaspor'a kullanım izni verildiğini belirten Kıyanç, "Muğlaspor, bölgeye döküm yapacak kamyon başına gelir elde edecek" dedi. Başkan Kıyanç, takımın ligdeki durumuna da değinerek, "Önce birlik, sonra birinci lig diyerek yola çıktık. 19 yıl aradan sonra 2'nci Lig'e yükseldik ve ilk devreyi ikinci sırada tamamladık. Son üç maçta berabere kalmamıza üzüldük ama iyi bir başlangıç yaptık" ifadelerini kullandı.

Bahis soruşturması nedeniyle ceza alan oyuncuların geri dönmeye başladığını, bazı oyuncularla yolların ayrıldığını aktaran Kıyanç, transfer çalışmalarına da değinip, "Oyuncu kıtlığı var ve transfer ücretleri inanılmaz arttı. Şu an bir forvet transfer ettik. Düşündüğümüz bütçenin üzerinde teklifler yapıyoruz ancak birliktelik ve sahiplenme bizi başarılı kılıyor" diye konuştu. Kıyanç, kulüp olarak pahalı oyuncu almanın çözüm olmadığını vurgularken, "En yüksek futbolcu ücretimiz 7 milyon TL, bazı rakiplerimizde bu 15-17 milyon TL. Biz uyum sağlayacak oyuncuları tercih ediyoruz" dedi. Stadyum inşaatıyla ilgili eksiklikler konusunda bilgi veren Kıyanç, "Stadyum bitme aşamasına geldi. 17 Ocak itibarıyla yüzde 95 oranında tamamlanmış olacak" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
