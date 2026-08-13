Muğlaspor, Venezuelalı Stoper Luis Del Pino Mago ile Sözleşme İmzaladı

1'inci Lig'in yeni ekibi Muğlaspor, transferde daha önce anlaşmaya vardığı Venezuelalı stoper Luis Del Pino Mago ile sözleşme imzaladı. Muğla'ya gelerek takıma katılan 32 yaşında, 1,84 boyundaki Mago, kariyerinde Deportivo Anzoategui, Carabobo, Palestino, Universidad de Chile, Nublense, Banfield, Al-Najma ve Caracas FC takımlarında forma giydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı