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Muğlaspor'da kaleci Ekrem Kılıçarslan 7 maçlık yenilmezlik serisinde güven verdi

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Muğlaspor'da kaleci Ekrem Kılıçarslan 7 maçlık yenilmezlik serisinde güven verdi
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Trendyol 1'inci Lig'de milli araya 11 puanla 10. sırada giren Muğlaspor'da kaleci Ekrem Kılıçarslan, 8 maçın tamamında kaleyi korudu. 7 maçlık yenilmezlik serisinde 4 maçta kalesini gole kapatan 29 yaşındaki eldiven, takımın güvencesi oldu.

TRENDYOL 1'inci Lig'de milli araya 11 puanla 10'uncu sırada girerken son 7 maçını kaybetmeyen Muğlaspor'da kaleci Ekrem Kılıçarslan kalede güven verdi. Geçen sezon Süper Lig ekibi Göztepe'de tüm sezon boyunca yedek bekleyen ve yaz döneminde Muğlaspor'a gelen 29 yaşındaki eldiven 8 maçın tamamında kaleyi korudu. Ekrem, 7 maçlık yenilmezlik serisinde 4 müsabakada kalesini gole kapattı.

Kalesini Ekrem'in koruduğu Muğlaspor, Bandırmaspor ve Bodrum Futbol Kulübü ile golsüz berabere kalırken, Boluspor'u evinde 2-0, Ümraniyespor'u da deplasmanda 1-0 yenmeyi başardı. 1 sezon boyunca Göztepe'de görev yapmayıp Muğlaspor'da eldivenleri devralan Ekrem Kılıçarslan gösterdiği performansla yeşil-beyazlıların güvencesi olmayı başardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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