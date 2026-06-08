Muğlaspor'da Başkan Adayı Olmayanlar Açlık Grevine Başladı

TARİHİNDE ilk kez 1'inci Lig'e yükselen Muğlaspor'da, bu haftaya ertelenen genel kurulda Başkan Menaf Kıyanç'ın aday olmayacağını açıklaması üzerine 1967 Muğlaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Emirhan Kıbrıslı ile eski kulüp başkanlarından Sabri Dinçer'in yeğeni Onur Dinçer, kulübe sahip çıkılması çağrısıyla Menteşe Sınırsızlık Meydanı'nda açlık grevi başlattı. Başkan Menaf Kıyanç ve yönetim kurulu üyeleri, Emirhan Kıbrıslı ile Onur Dinçer'i, geçtiğimiz gün başlattıkları eylemlerini sürdürdükleri Sınırsızlık Meydanı'nda ziyaret etti. Ziyarette, Muğlaspor'a verdikleri destek ve gösterdikleri hassasiyet için iki isme teşekkür edilirken, sağlıklarını tehlikeye atmamaları ve herhangi bir olumsuz durumla karşı karşıya kalmamaları adına eylemin sonlandırılması konusunda ricada bulunuldu.

Menaf Kıyanç yaptığı açıklamada, "Muğlaspor dilenen bir kulüp değil, kalıcı geliri olan bir yapıda olmalı" dedi. Menaf Kıyanç, taraftarların gösterdiği hassasiyete saygı duymakla birlikte açlık grevi yöntemini doğru bulmadığını belirtti. Koltuk sevdalısı olmadıklarını vurgulayan Kıyanç, "İnsanların sağlığını etkileyen hiçbir eylem doğru değil. Bu sürecin daha farklı şekilde yorumlanmasını istemediğim için buradayım. Hamza Başkan'ın bu süreçte ciddi bir emeği var. Protokolün talebi doğrultusunda genel kurulu 12 Haziran'a erteledik. Ne biz ne de Hamza başkan, kimseye, 'Çıkın Menaf Kıyanç için eylem yapın' diyecek kadar aciz değiliz. Yapılan her türlü tepki şahıslar için değil, Muğlaspor içindir" ifadelerini kullandı.

'AÇLIK GREVİ SAĞLIK AÇISINDAN DOĞRU DEĞİL'

Aday olmamalarına rağmen kulüp için mücadele ettiklerini anlatan Kıyanç, "Biz aday olmayacağımızı söylediğimiz halde sabahın erken saatlerinde Ankara'ya gidip stadın tamamlanması ve kulübün sorunlarının çözülmesi için koşturuyoruz. Muğlaspor, bu şehri bir araya getirebilecek en büyük marka değeridir. Sayın Valimiz de Büyükşehir Belediye Başkanımız da elinden geleni yapıyor ama demek ki yetmiyor. Bizim bunu icraata dökmek mecburiyetimiz var. Muğlaspor'un artık dilenen bir kulüp değil, yatırıma karşılık iş yapıp kalıcı gelir elde eden bir kulüp olması gerekir. Bu ligin gerektirdiği bir yönetim anlayışının ve maddi imkanların sağlanması şarttır. Eylemin ismini doğru görmemekle beraber, açlık grevi sağlığınıza zarar verdiği için doğru bir yöntem değil. Sesinizi duyurdunuz, bu şehri anlattınız. Sizlerden ricam, lütfen bu gece bu eyleme bir son verin" dedi.

TARAFTARLAR EYLEME DEVAM EDECEK

1967 Muğlaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Emirhan Kıbrıslı ise, "Kongreye kadar buradayız" diyerek, "Bizim amacımız Muğlaspor. Her zaman esas olan Muğlaspor'du. Bizim için insanların ne dediği, ne yaptığı önemli değil. Muğlaspor bu şehirde siyasetten üstündür. Siyasetten üstün olması için de insanların bir eyleme, bir sokağa gelmesi lazımdır. Başkanımızın arkasındayız ve kongreye kadar buradayız. İnsanlar bunu yadırgıyor, 'Yapamazsınız' diyor ama biz direniyoruz. Bazıları, '12-13 saat sonra kaybolursunuz' demiş. Bizim kaybolmaya niyetimiz yok, daha da büyümeye niyetimiz var. Salı günü daha büyük bir organizasyonla burada olacağız. Vali Bey '2026 Gençlik Yılı' dedi, biz de gençlerle birlikte Muğlaspor'a sahip çıkıyoruz. Bizim kimseye karşı bir eylemimiz yok, Muğlaspor'u gençlere sevdirmek istiyoruz" dedi. Geceyi çadırda geçiren taraftarlar, yeşil-beyazlı kulübün geleceği için başlattıkları greve devam edeceklerini ifade ettiler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı