Muğlaspor'da oyuncular dayanıklılık testinden geçti

TFF 1. Lig'de mücadele edecek Muğlaspor, yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekipte futbolcular, dayanıklılık seviyelerini ölçen 30-15 IFT testinden geçti.

Tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'de mücadele edecek Muğlaspor, 9 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda futbolcuların fiziksel performansları da test ediliyor. Son çalışmada yeşil-beyazlı oyunculara atletik performans ve dayanıklılık seviyelerini ölçmek amacıyla 30-15 IFT (Interval Fitness Test) uygulandı.

Yoğun tempoda geçen testlerde futbolcuların performansları teknik heyet tarafından yakından takip edilirken, oyuncuların hırslı ve istekli görüntüsü dikkat çekti.

Muğlaspor, 9 Ağustos'ta başlayacak TFF 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda Sarıyer ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlı ekip, sezonun ilk maçına en iyi şekilde hazırlanmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı