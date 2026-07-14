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Muğlaspor'da oyuncular dayanıklılık testinden geçti

Muğlaspor'da oyuncular dayanıklılık testinden geçti
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TFF 1. Lig'de ilk kez mücadele edecek Muğlaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında futbolcularına atletik performans ve dayanıklılık seviyelerini ölçen 30-15 IFT testi uyguladı.

TFF 1. Lig'de mücadele edecek Muğlaspor, yeni sezon hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekipte futbolcular, dayanıklılık seviyelerini ölçen 30-15 IFT testinden geçti.

Tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'de mücadele edecek Muğlaspor, 9 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda futbolcuların fiziksel performansları da test ediliyor. Son çalışmada yeşil-beyazlı oyunculara atletik performans ve dayanıklılık seviyelerini ölçmek amacıyla 30-15 IFT (Interval Fitness Test) uygulandı.

Yoğun tempoda geçen testlerde futbolcuların performansları teknik heyet tarafından yakından takip edilirken, oyuncuların hırslı ve istekli görüntüsü dikkat çekti.

Muğlaspor, 9 Ağustos'ta başlayacak TFF 1. Lig'in ilk haftasında deplasmanda Sarıyer ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-beyazlı ekip, sezonun ilk maçına en iyi şekilde hazırlanmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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