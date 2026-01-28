TFF 2. Lig: Muğlaspor: 2 Bucaspor 1928: 1
TFF 2. Lig Beyaz Grup 23. hafta mücadelesinde Muğlaspor, sahasında Bucaspor 1928'i 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Stat: Atatürk
Hakemler: Yunus Emre Çakar, Mehmet Erdoğan, Enes Samanlı
Muğlaspor: İsmet, Sırat, Mustafa, Mehmet, Semih, Fatih (Abdullah dk. 77), Cemal Ali, Emre (Çağrı dk. 83), Abdurrahman, Sedat (İsa dk. 62), Yasin
Bucaspor 1928: Berkin, Muzaffer Buğra, Arda (Nail Çağlayan dk. 45), Doğan, Dorukhan, Sercan (Ahmet Yusuf dk. 90), Osman, Yağız Mete (Aybars dk. 45), Buğra, Burak(Muhammet dk. 72), Oğuz Taylan
Goller: Cemal Ali Kızılateş (dk. 22) Yasin Abdioğlu (dk. 90+3) (Muğlaspor), Osman Işıklı (dk. 71) (Bucaspor 1928)
Sarı kartlar: İsmet Yumakoğulları, Sırat Yeşilördek, İsa Güler (Muğlaspor), Osman Işıklı, Sercan Deniz, Muhammet Karademir, Aybars Gök, Dorukhan Dülger, Buğra Çiçek, Berkin Özgür (Bucaspor - MUĞLA