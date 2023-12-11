Muğlaspor Bölgesel Amatör Lig 5. Grupta Lider Durumda

Muğlaspor, Bölgesel Amatör Lig 5. Grupta oynadığı 9 maçta 7 galibiyet ve iki beraberlik ile lider durumda. Türk futboluna ünlü futbolcular kazandıran Muğlaspor, hedefini 3. Lig olarak belirledi.

Yıllarca 2. ve 3. Ligde mücadele eden Muğlaspor, Bölgesel Amatör Lig 5. Grupta oynadığı 9 maçta 7 galibiyet ve iki beraberlik ile grubunda 23 puanla hem lider durumunda, hem de grubunun namağlup tek takımı.

Türk futboluna Sercan Görgülü ve Rıdvan Dilmen gibi ünlü futbolcuları kazandıran Muğlaspor, 2020-2021 sezonunda Bölgesel Amatör Lige düştü. BAL liginde 3 yıl mücadele eden Yeşil-Beyazlılar, sezon öncesi hedeflerini 3. Lig olarak belirledi.

Muğlaspor geride kalan 9 haftada 7 galibiyet ve 2 beraber ile Bölgesel Amatör Lig 5. Grupta 23 puanla lider durumda. Grubunda namağlup şampiyonluk yarışını sürdüren Muğlaspor, 56 yıllık mücadelesinde 2. ve 3. Ligde uzun süre mücadele ederken, son 13 yıllık mücadelesinde iki def BAL ligine düştü.

Yeşil-Beyazlılar 2023-2024 sezonuna deplasmanda Didim BSYSK karşısında 3-1'lik galibiyet ile başladı. İkinci hafta yine deplasmanda Burdur MAKÜ ile 1-1 berabere kaldı. Üçüncü hafta kendi sahasında Yeşil Çivril'i ağırlayan Yeşil-Beyazlılar sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı. Dördüncü hafta Sökespor deplasmanına giden Muğlaspor 2-1 galibiyet alırken, beşinci hafta kendi sahasında Irganlıspor'u 3-0, altıncı hafta Manavgat Belediyespor ile 0-0, yedinci hafta Sivaslı Belediyespor'u 4-0, sekizinci hafta deplasmanda Yatağanspor'u 2-1 ve dokuzuncu hafta kendi sahasında Keçiborlu Belediyespor'u 4-0 mağlup etti.

Ligin ilk devresinin bitimine 4 hafta kala en yakın rakibi yine Muğla takımı olan Yatağanspor'un önünde 3 puan önde liderliğini sürdüren Muğlaspor, onuncu hafta deplasmanda Döşemealtıspor ile karşılaşacak. - MUĞLA