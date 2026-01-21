Haberler

Muğlaspor, Beykoz maçı için sahaya indi

Güncelleme:
TFF 2. Lig'de mücadele eden Muğlaspor, 22. hafta maçında deplasmanda Beykoz Anadoluspor ile karşılaşacak. Takım, zorlu mücadele öncesi antrenmanlara başladı ve hedefi puan ya da puanlarla dönmek.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Muğlaspor, ligin 22. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beykoz Anadoluspor maçı için hazırlıklara start verdi.

TFF 2. Lig'in kritik virajlarından birine giren Muğlaspor, haftayı Beykoz Anadoluspor deplasmanında geçirecek. Ligin 22. haftasında oynanacak zorlu müsabaka öncesinde, futbolcular ve teknik heyet tesislerde bir araya gelerek haftanın ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenman programı kapsamında futbolcuların kondisyon ve taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi. Teknik direktör yönetiminde yapılan idmanda, oyuncuların moral ve motivasyonunun yüksek olduğu gözlendi. Stratejik öneme sahip bu maçtan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefleyen yeşil-beyazlı ekip, hazırlıklarını hafta boyunca sürdürecek. Muğlaspor yönetimi ve teknik heyet, takımın ligdeki konumunu güçlendirmek için Beykoz Anadoluspor maçının kritik bir eşik olduğunu vurguladı. Yeşil-beyazlı camia, bu önemli deplasmandan gelecek güzel haberi beklerken, takımın hazırlık sürecindeki hırsı camiaya umut veriyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
