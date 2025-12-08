Haberler

Muğlaspor, Batman Petrolspor'u 2-0 yenerek zirve yarışında iddialı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Muğlaspor, lider rakibi Batman Petrolspor'u 2-0 yenerek 5'te 5 yaparak ikinci sıraya yükseldi. Teknik direktör Besim Durmuş, oyuncularını tebrik etti ve hedeflerinin zirveye ulaşmak olduğunu belirtti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Muğlaspor, 15'inci haftaya lider giren önemli rakiplerinden Batman Petrolspor'u 2-0 yenerek çok kritik bir galibiyete imza attı. Batman Petrolspor galibiyetiyle 5'te 5 yapan yeşil-beyazlı ekip, 18 yıl sonra döndüğü ligde 32 puana yükselerek ikinci sıraya çıktı. Zirveyi devralan Şanlıurfaspor ile arasında sadece 2 puan fark bulunan Muğlaspor'da teknik direktör Besim Durmuş istikrarlı performanslarını sürdüreceklerini ifade etti.

Son 5 maçı kazandıklarını ve üst üste 4 karşılaşmada gol yemediklerini belirten Durmuş, "Hafta içinde Bodrum FK ile kupa mücadelesine çıkmıştık. Bu maç zorlu geçecekti. Oyuncularımı kutluyorum. Devre arasına kadar 3 maç daha oynayacağız. Bu karşılaşmaları da kayıpsız geçerek zirve yolunda daha da iddialı konuma gelmek istiyoruz" dedi. Muğlaspor, bu hafta cuma günü deplasmanda Karacabey Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

