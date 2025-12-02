Haberler

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç: 'Birlikte Daha Güçlüyüz'

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç: 'Birlikte Daha Güçlüyüz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, düzenlediği basın toplantısında kulübün mevcut durumu, zorlukları ve geleceğe yönelik hedeflerini paylaştı. Şehir halkına destek çağrısı yaparak, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, düzenlediği basın toplantısında kulübün mevcut durumunu, zorlu süreçleri ve geleceğe yönelik hedeflerini anlattı. Kıyanç, birlik ve beraberlik çağrısı yaparak, şehrin desteğinin önemine vurgu yaptı.

Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, açıklamasının başında iki yıldır kendilerine destek olan Muğla basınına teşekkür ederek başladı: "Türkiye'de ben özellikle alt lig takımlarında bu kadar destek alan, hem de taraf olmadan destek olan, herkes tarafından tam destek alan başka bir takım var mı bilmiyorum. İnşallah biz bunu devam ettiririz"

Birinci hedef: Muğla'da birlik ve beraberlik

Başkan Kıyanç, basın toplantısının amacının bilgilendirme ve süreci özetleme olduğunu belirterek, bu yılki temel parolalarını açıkladı: "Birinci hedefimiz, bu yılki parolamız, bu yılki çağrımız, Muğla'da öncelikle hedef birlik çağrısına daha çok destek almak amacı var. Muğla'nın, Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Çünkü birlik içerisinde olursak sorunların üstesinden gelebiliriz"

Başkan Kıyanç, şehrin kulübe daha fazla katkı vermesi gerektiğini belirterek, maddi destek konusundaki yetersizliklere sitem etti. "Muğlaspor'un standartı yüksek bir stadı oldu ve biz bir adet loca satamadık arkadaşlar. Biz bir saha reklamı satamadık" ifadelerini kullandı. İş insanlarına seslenen Kıyanç, "Allah rızası için beş kişi, dört kişi bu şehirde bir araya gelip 150'şer bin lira para verip bir loca alamıyor mu? Tek bir alışverişe 150-200 bin lira veren, her yerde konuşan insanlar maça gelmeseler dahi bunu yapabilirler" diyerek destek beklediklerini yineledi.

Yakın zamanda oynanacak iki önemli maça değinen Kıyanç, önceliklerinin kupa maçı olmadığını, asıl hedefin lig olduğunu belirtti. "Muğla'nın takımı olan Bodrumspor ile oynanacak kupa maçını "olmazsa olmaz" olarak görmediklerini, 10 futbolcunun yokluğunda dahi kardeşlik ortamında bir mücadele vereceklerini söyledi. Hafta sonu oynanacak bu maçın sezonun ilk kırılma maçı olduğunu belirterek, "Muğlaspor, Allah izin verirse, hafta sonu Batman Petrolü yendiği zaman lider olacak" dedi. Kıyanç, 19-20 yıl sonra bu lige çıkan bir takım için liderlik fırsatının büyük bir başarı olduğunu dile getirdi.

Başkan Kıyanç, taraftarlara küfür ve çirkin tezahürattan kaçınma çağrısında bulundu. "Muğla'ya küfür yakışmıyor" sloganıyla hareket edilmesini rica eden Başkan Kıyanç, "Muğla Türkiye'nin çok özel bir şehri, ben bunu taraftarımıza olabildiğince anlatıyorum, hepimiz beraber anlatalım" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor

Korkulan oldu! Yeni virüs kapımıza dayandı, aşı bile kar etmiyor
Botaş tesisinde yangın! Alevler yükseldi, alarm durumuna geçildi

Botaş tesisinde yangın! Patlamalar yaşanıyor, alarm durumuna geçildi
Özel sektör çalışanlarını heyecanlandıran promosyon çağrısı

Kabul edilirse toplu para işçinin cebine girecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soruyu duyan Sinan Burhan canlı yayında çileden çıktı: 66 ilde don oldu, hükümet klima mı taksın

Soruyu duyan Sinan Burhan çileden çıktı: Hükümet klima mı taksın?
Kız yurdunda çekildiği söylenen görüntüler vahim

Kız yurdunda çekildiği söylenen görüntüler vahim
Papa İznik'te dengeleri değiştirdi! Konut fiyatları aldı başını gidiyor

İznik'te dengeleri değiştirdi! Fiyatlar aldı başını gidiyor
Önce ceza yazdılar, şehit babası olduğunu öğrenince kendi ceplerinden ödediler

Önce ceza kestiler, kimliğini öğrenince parayı ceplerinden ödediler
Soruyu duyan Sinan Burhan canlı yayında çileden çıktı: 66 ilde don oldu, hükümet klima mı taksın

Soruyu duyan Sinan Burhan çileden çıktı: Hükümet klima mı taksın?
Derbi sonrası men kararı

Derbi sonrası men kararı
Galatasaray Yasin Kol için harekete geçti

Galatasaray Yasin Kol için harekete geçti
'Faladdin'in sahibi hakkında ara karar! Kendini bu sözlerle savundu

'Faladdin'in sahibi hakkında ara karar! Kendini bu sözlerle savundu
Toplu taşımada taciz skandalı: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı

Toplu taşımada taciz: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı
Bursa'da çalınan Tiny House, jandarma tarafından bulundu

Pes dedirten hırsızlık! Milyonluk Tıny House'u çaldılar
Bilet fiyatları artarken, karnabahar dibi gördü!

Bilet fiyatları artarken, karnabahar dibi gördü!
Şener Üşümezsoy ilk kez açıkladı: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim

Yıllar sonra gelen Acun itirafı: Bana yüz binlerce dolar teklif etti
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.