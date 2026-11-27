Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, son haftalarda alınan sonuçların camiayı üzdüğünü belirterek " Muğlaspor'un bu yıl ligde kalması şampiyonluklar kadar önemli ve değerli" dedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor'da Başkan Menaf Kıyanç, kulüp tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muğlaspor'un ligdeki konumunu ve son haftalarda alınan sonuçları da değerlendiren Kıyanç, "Bu takım bu ligde kalacak bir takım. Muğlaspor'un bu yıl ligde kalması şampiyonluklar kadar önemli ve değerli" dedi.

Toplantıda ilk olarak Gazze'de yaşananlara ve Beşiktaş taraftarının tepkisine değinen Kıyanç, Gazze halkına yönelik saldırı, zulüm ve katliama karşı pankart açarak tepki gösteren Beşiktaş taraftarını tebrik etti. Taraftarlara yönelik orantısız müdahaleyi de kınayan Kıyanç, yaşananların kendilerini üzdüğünü belirterek, taraftarların yanında olduklarını ifade etti.

Toplumun çoğu zaman olumsuz olaylar ve kavgalar karşısında bir araya geldiğini dile getiren Kıyanç, insanların herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan da birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

"Sezon başında bu sırayı kabul ederdik"

Muğlaspor'un sezon başındaki hazırlık sürecinin sancılı geçtiğini belirten Kıyanç, adaylık süreci, takımın kurulması, transferler ve teknik yapılanma nedeniyle lige hazırlık sürecini geç tamamlayan kulüplerden biri olduklarını söyledi. Ligdeki mevcut durumu değerlendiren Kıyanç, "Muğlaspor bugün itibarıyla ligde 12'nci sırada ve 18 puana sahip. Sezon başında bize bu noktada olacağımız söylenseydi, bunu kabul ederdik. Ancak üç hafta önce play-off hattına girmemiz hepimizi heyecanlandırdı. Acaba burada kalabilir miyiz, daha farklı hedefler olabilir mi diye bir beklenti oluştu. Bu da son derece doğal" diye konuştu.

"Alınan skorlar Muğlaspor'a yakışmadı"

Son haftalarda alınan sonuçların kulüp camiasını üzdüğünü ifade eden Kıyanç, Muğlaspor'un üst üste mağlubiyetlere alışık bir takım olmadığını belirtti. Son üç haftada yaşanan puan kayıplarının beklentilerin altında kaldığını kaydeden Kıyanç, takıma güvenen ve inanan taraftarlardan özür diledi.

Kıyanç, "Muğlaspor'un aldığı son skorlar alışık olduğumuz sonuçlar değil. Üç yıl boyunca üst üste başarılar elde etmiş, farklı mücadeleler vermiş bir takımız. Yenilebilirsiniz ancak bu skorlarla yenilmek bize yakışmıyor. Bu sonuçlardan dolayı Muğlaspor'a güvenen ve inanan herkesten özür diliyoruz. Muğlaspor'un bir başarı kültürü var ve bu kültürü korumak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Bu ligde mücadele sadece sahada verilmiyor"

Mücadele ettikleri ligin farklı dinamiklere sahip olduğunu vurgulayan Kıyanç, rakip takımların bütçelerini, desteklerini ve organizasyon yapılarını yakından gözlemlediklerini söyledi. Hiçbir zaman bahanelerin arkasına sığınmadığını dile getiren Kıyanç, "Ben hayatım boyunca bahanelerin arkasına sığınmadım. Şu şöyle olsaydı, bu böyle olmalıydı demeyeceğim. Ya bir şey yapıyorsunuz ya da yapmamalısınız. Bu ligin apayrı bir lig olduğunu her alanda gördük. Rakiplerimizin durumunu, bütçelerini, lobilerini ve siyasi desteklerini birebir gözlemledik" dedi.

Muğla'da birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Kıyanç, Muğlaspor'un şehrin ortak değeri olduğunu ve sporun insanları bir araya getiren önemli bir güç olduğunu ifade etti.

"Bu takımın ligde kalması şampiyonluk kadar değerli"

Muğlaspor'un öncelikli hedefinin ligde kalıcı olmak olduğunu vurgulayan Kıyanç, camiaya sabır ve destek çağrısında bulundu. Kıyanç, "Bu lig zor bir lig. Rakiplerimizle farklı alanlarda mücadele ediyoruz. Bu takımın bu yıl bu ligde kalması, şampiyonluklar kadar önemli ve değerlidir. Muğlaspor'un hedeflerinden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu takım bu ligde kalacak bir takım, ben buna inanıyorum. Eğer bu süreci bir baskıya dönüştürürsek çok şey kaybederiz. Futbolcuyu, teknik direktörü suçlamak kolay. Önemli olan doğruyu bulmak ve çözüm üretmek. Eksik olduğumuz ve yanlış yaptığımız yerlerde bütün önerilere açığız. Daha iyisini yapmak için el ele vererek başaracağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı