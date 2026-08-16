Muğlaspor ve Bandırmaspor Golsüz Berabere

Fırat AKAY / BODRUM,

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin, Ramazan Ufuk Avdaş, Mehmet Eren Küçükkececi

MUĞLASPOR: Ekrem - Bilal, Yiğit, Luis Mago, Ali (Dk.63 Ahmet Engin), Diarra (Dk.74 Salem Bouajila), Çelhaka, Ali Kaan (Dk.74 Selim), Camaj (Dk.85 Yiğit Ali Bayrak ), Poyraz (Dk.85 Yasin), Avramovski

BANDIRMASPOR: Akın - Ali, Yusuf, Enes, Lima, Liço, Emirhan (Dk.64 Mulumba), Muhammed (Dk.64 Bruno), Emirhan Ayhan (Dk.65 Kehinde), Badji (Dk.88 Dame Seck), Kerem

SARI KARTLAR: Çelhaka, Bilal, Yiğit Ali Bayrak (Muğlaspor), Bruno (Bandırmaspor)

1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Sarıyer'e 2-0 kaybeden Muğlaspor, ikinci hafta maçında konuk ettiği Bandırmaspor'la golsüz berabere kalarak 1 puan aldı. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan müsabakada iki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremedi. Karşılaşma başladığı gibi sona erdi. Bu sonuçla Muğlaspor 1 puana ulaşırken, Bandırmaspor ise 4 puana yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı