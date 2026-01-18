Haberler

Muğlaspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 1-0 mağlup etti

2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, evinde Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 1-0 yenerek ikinci yarıya galibiyetle başladı ve serisini sonlandırdı. Teknik direktör Besim Durmuş, takımının çabalarını kutladı.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor evinde Sincan Belediyesi Ankaraspor'u 1-0 yenerek ikinci yarıya galibiyetle başladı. Geçen haftayı BAY geçiren yeşil-beyazlılar 3 maçlık kazanamama serisine son verdi. Kritik bir galibiyete imza atan Muğlaspor 41 puana yükselerek yarıştaki iddiasını sürdürdü. Teknik direktör Besim Durmuş, zorlu bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, "Galibiyetten dolayı çok mutluyuz. Tüm takımı kutluyorum. Seri yakalayıp zirve yarışındaki iddiamızı sürdürmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
