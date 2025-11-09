Haberler

Muğlaspor, Ankaragücü'nü 1-0 Geçerek Zirve Yarışına Devam Etti

Muğlaspor, Ankaragücü'nü 1-0 Geçerek Zirve Yarışına Devam Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki dış saha maçını kaybeden Muğlaspor, Ankaragücü'nü 1-0 yenerek galibiyet hasretine son verdi. Üst üste ikinci galibiyetini alan yeşil-beyazlı ekip, ligde dördüncü sırada bulunuyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki dış saha maçını kaybeden Muğlaspor, köklü rakibi Ankaragücü'nü Başkent'te Eycan'ın golüyle 1-0 yenerek hasretini bitirdi. Ligde geçen hafta yenilenen evi Muğla Atatürk Stadı'na kavuştuğu maçı 2-1 kazanan, üst üste ikinci galibiyetini Ankara'da alan yeşil-beyazlı ekip zirve yarışına ortak olmayı sürdürdü. Grupta 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi alan Muğlaspor, 23 puan ve maç eksiğiyle zirvenin 5 puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor. Teknik direktör Besim Durmuş yönetiminde geçen sezon 18 yıl sonra 2'nci Lig'e çıkan, bu sezon da tecrübeli teknik adamla başarılı grafiğini sürdüren Muğlaspor hafta içinde 12 Kasım Çarşamba günü Beyoğlu Yeniçarşıspor'u konuk edecek. Muğla ekibi ev sahibi olduğu son 4 maçı kazanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına takıldı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Şara, ABD'li subaylarla basketbol oynadı

Başına 10 milyon dolar ödül koydukları liderle basketbol oynadılar
Bomba iddia: Interpol devrede, 600 futbolcu ifadeye çağrılacak

Korkulan oldu! Interpol, Türkiye'deki 600 futbolcu için harekete geçti
6 işçinin öldüğü facianın ardından rezil paylaşımlar! Ölenlere hakaret ve küfür ettiler

6 kişinin öldüğü yangın sonrası büyük rezillik! Hemen harekete geçildi
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Devlet hastanesinde büyük skandal! Personelin iş akdi sonlandırıldı
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
AVM esnafını canından bezdiren 4 şüpheli böyle yakalandı

AVM esnafını canından bezdiren 4 kişi böyle yakalandı
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, 'beni çıkartın' dedi

Eski G.Saraylı kabusu yaşıyor! Küstü, "beni çıkartın" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.