Muğlaspor, Ankaragücü'nü 1-0 Geçerek Zirve Yarışına Devam Etti

2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki dış saha maçını kaybeden Muğlaspor, köklü rakibi Ankaragücü'nü Başkent'te Eycan'ın golüyle 1-0 yenerek hasretini bitirdi. Ligde geçen hafta yenilenen evi Muğla Atatürk Stadı'na kavuştuğu maçı 2-1 kazanan, üst üste ikinci galibiyetini Ankara'da alan yeşil-beyazlı ekip zirve yarışına ortak olmayı sürdürdü. Grupta 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi alan Muğlaspor, 23 puan ve maç eksiğiyle zirvenin 5 puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor. Teknik direktör Besim Durmuş yönetiminde geçen sezon 18 yıl sonra 2'nci Lig'e çıkan, bu sezon da tecrübeli teknik adamla başarılı grafiğini sürdüren Muğlaspor hafta içinde 12 Kasım Çarşamba günü Beyoğlu Yeniçarşıspor'u konuk edecek. Muğla ekibi ev sahibi olduğu son 4 maçı kazanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor