Muğlaspor, Altyapıdan Gelen Genç Yetenek Emre Şimşek'i A Takıma Aldı
Muğlaspor, 2006 doğumlu sağ bek Emre Şimşek'i A Takım kadrosuna kazandırdı. İmza törenine katılan yönetim kurulu üyeleri eşliğinde, genç futbolcu formayı giyme hakkı elde etti. Emre, A Takım'da yer almanın kendisi için değerli olduğunu belirtti.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Çulha ve Hüseyin Özcan hazır bulundu. Genç futbolcu Emre Şimşek, imza sonrası yaptığı açıklamada, "Bu sezon A Takım kadrosunda yer almak benim için çok değerli. Daha çok çalışarak bu forma için en iyisini yapmaya gayret edeceğim" ifadelerini kullandı.
Yeşil-beyazlı camia, altyapıdan A Takıma yükselen Emre Şimşek'in performansıyla katkı sağlamasını bekliyor. - MUĞLA