Muğlaspor, Altyapıdan Gelen Genç Yetenek Emre Şimşek'i A Takıma Aldı

Muğlaspor, 2006 doğumlu sağ bek Emre Şimşek'i A Takım kadrosuna kazandırdı. İmza törenine katılan yönetim kurulu üyeleri eşliğinde, genç futbolcu formayı giyme hakkı elde etti. Emre, A Takım'da yer almanın kendisi için değerli olduğunu belirtti.

Muğlaspor, altyapısından yetişen genç futbolcuyu A Takım kadrosuna kazandırdı. 2006 doğumlu sağ bek Emre Şimşek, düzenlenen imza töreniyle yeşil-beyazlı formayı A Takım için giymeye hak kazandı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Çulha ve Hüseyin Özcan hazır bulundu. Genç futbolcu Emre Şimşek, imza sonrası yaptığı açıklamada, "Bu sezon A Takım kadrosunda yer almak benim için çok değerli. Daha çok çalışarak bu forma için en iyisini yapmaya gayret edeceğim" ifadelerini kullandı.

Yeşil-beyazlı camia, altyapıdan A Takıma yükselen Emre Şimşek'in performansıyla katkı sağlamasını bekliyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
