Muğlaspor, Altınordu'yu Yenerek Galibiyet Serisini Sürdürüyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirveyi 3 puan geriden takip eden Muğlaspor galibiyet serisini sürdürüyor. Grupta sonuncu Altınordu'ya konuk olan yeşil-beyazlılar, müsabakayı 1-0 kazanarak 4'te 4 yaptı. Üst üste Elazığspor, Ankaragücü (D), Beyoğlu Yeni Çarşı ve Altınordu (D) maçlarını kazanan Muğlaspor 29 puana yükselip Play-Off hattındaki yerini güçlendirirken şampiyonluk yarışında iddialı konuma geldi.

Son 3 maçını 1-0'lık skorlarla geçen Ege temsilcisi lider Batman Petrolspor'u 3 puan geriden takibini sürdürüp 4'üncü sıradaki yerini korudu. Teknik direktör Besim Durmuş, Altınordu maçının zorlu geçtiğini belirterek, "Önemli eksiklerimiz var. Buna rağmen mevcut oyuncularım canla başla mücadele ediyor. Bu hafta lider Batman Petrolspor'u ağırlayacağız. Zirve yarışını çok yoknadn ilgilendiren bir maça çıkacağız. Serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.