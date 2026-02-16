Muğlaspor Kulüp Başkanı Kıyanç: 'İnşallah Rabbim şampiyonluk nasip edecek'

Liderlik koltuğuna yükselen Muğlaspor'un ardından açıklama yapan Menaf Kıyanç, son dakikada gelen galibiyetin inancın ve mücadelenin sonucu olduğunu belirterek, "90+5'te gelen bu golle hayallerimizin peşinden koşmaya devam ediyoruz. İnşallah Rabbim şampiyonluk nasip edecek" dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk düğümü çözülüyor. Ligin 26. haftasında deplasmanda Erbaaspor ile karşılaşan Muğlaspor, maçta altın değerinde 3 puanı hanesine yazdırarak liderlik koltuğuna oturdu. Erbaa Yeni İlçe Stadyumu'nda oynanan ve büyük bir taktik savaşına sahne olan mücadele uzatma dakikalarında değişti. Karşılaşmanın 90+5. dakikasında Yalçın Eycan Kaya'nın ayağından bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrılan yeşil-beyazlılar, puanını 56'ya yükseltti. En yakın rakibi Batman Petrolspor'un Ankaragücü ile berabere kalmasıyla birlikte Muğlaspor, maç eksiğine rağmen zirvenin hakimi oldu.

Maç sonu açıklama yapan Muğlaspor Kulübü Başkanı Menaf Kıyanç, bu galibiyetin sadece bir skor değil, bir duruş olduğunu vurguladı. Kıyanç, Sevgililer Günü'ne atıfta bulunarak, "Dün Sevgililer Günü'nde 'Sevgilimle beraber Erba'dayım' demiştim. Bugün gerçekten sevgilim olan Muğlaspor, bana Sevgililer Günü'nü armağan etti. Bu armağanı veren çocuklarımıza, teknik heyetimize ve taraftarımıza teşekkür ediyorum."

"Rüyamızdan vazgeçmeyeceğiz"

Başkan Kıyanç, galibiyetin ardındaki esas gücün "inanmışlık" olduğunu belirterek önemli mesajlar verdi:

"Bu işi helalinden yapıyoruz, çok onurlu bir duruş sergiliyoruz. Karakterli bir takımımız var. Bu inancın önünde hiçbir şey duramaz. Türkiye'de farklı arayışlara girmeden, herkesin sadece kendi maçlarına odaklanması gerektiğini söylemek istiyorum. 90+5'te gelen bu golle hayallerimizin peşinden koşmaya devam ediyoruz. 'Rüyamızdan vazgeçmeyeceğiz' demiştim, Allah izin verirse vazgeçmeyeceğiz. İnşallah Rabbim şampiyonluk nasip edecek." - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı