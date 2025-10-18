Haberler

Muğlaspor, 24Erzincanspor'u Ağırlıyor

Muğlaspor, 24Erzincanspor'u Ağırlıyor
Muğlaspor, 2. Lig Beyaz Grup'ta 24Erzincanspor ile karşılaşacak. Geçen hafta İskenderunspor'a yenilen Muğlaspor, bu maçta galip gelerek telafi arıyor. Maç, Denizli Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda İskenderunspor'a 2-1 yenilerek ilk mağlubiyetini alan Muğlaspor yarın 9'uncu hafta maçında 24Erzincanspor'u Denizli'de konuk edecek. Denizli Atatürk Stadı'nda Levent Buğra Vartemel'in yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Muğlaspor'da İskenderun deplasmanında kırmızı kart gören orta saha oyuncusu Abdurrahman Canlı karşılaşmada forma giyemeyecek. Muğlaspor'da teknik direktör Besim Durşum, 24Erzincanspor maçını kazanıp İskenderunspor yenilgisini telafi edeceklerini dile getirdi. Muğlaspor bu maç öncesi 14 puanla 3'üncü sırada yer alırken, Erzincan ekibi 11 puanla 10'uncu basamakta bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
