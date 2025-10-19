Muğlaspor, 24Erzincanspor'u 2-0 Geçerek Zirve İddiasını Sürdürdü

2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda İskenderunspor'a 2-1 kaybedip ilk yenilgisini alan Muğlaspor, Denizli Atatürk Stadı'nda konuk ettiği 24Erzincanspor'u 2-0 yenerek zirve iddiasını sürdürdü. Maça hızlı başlayan Muğlaspor, 8'inci dakikada penaltı kazandı ve Yasin Abdioğlu atışı gole çevirdi: 1-0. Dakikalar 42'yi gösterdiğinde Muğlaspor lehine bir kez daha penaltı düdüğü çalındı. Bu kez topun başına Cengiz Ötkün geçti ve penaltıyı golle sonuçlandırdı: 2-0. Müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde tamamlayan yeşil-beyazlılar ikinci devrede de skor avantajını koruyup sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Muğlaspor puanını 17'ye çıkarırken, Erzincan temsilcisi 11 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor