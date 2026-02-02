Haberler

Muğlaspor gizli lider

Muğlaspor, 2. Lig Beyaz Grup'ta Kepezspor'u 2-1 yenerek 4. galibiyetini elde etti. 13 maçtır kaybetmeyen yeşil-beyazlı ekip, lider Batman Petrolspor'u 1 puan geriden takip ediyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Muğlaspor deplasmanda Kepezspor'u 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü. Üst üste 4'üncü galibiyetini elde eden, ekim ayından beri 13 maçtır bileği hiç bükülmeyen yeşil-beyazlı ekip bir maç eksiği olmasına rağmen 50 puana yükselerek lider Batman Petrolspor'u 1 puan geriden takibini sürdürdü. Batman temsilcisinin Adana 01 FK deplasmanında berabere kalmasıyla Muğlaspor adeta gizli lider konumuna geldi.

Amatörden çıkıp üst üste 2 şampiyonlukla 18 yıl sonra 2'nci Lig'e dönen, bu sezon da 1'inci Lig'in kapısına dayanan Muğlaspor'da teknik direktör Besim Durmuş seri galibiyetlerle yarışta daha iddialı duruma geldiklerini belirterek, "Çıkışımızı devam ettirip liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyoruz" dedi. Muğlaspor bu hafta sonu evinde Play-Off hattında yer alan İnegölspor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
